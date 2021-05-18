شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تختتم حملة «تجنب الوقوف الخاطئ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة «تجنب الوقوف الخاطئ»، والتي أطلقتها في 12 إبريل الماضي، بهدف تعزيز السلامة المرورية على مستوى الإمارة.

وقال الرائد عبدالله سالم المنذري، رئيس قسم المرور والدوريات: تزامن إطلاق الحملة مع شهر رمضان المبارك، وذلك بناء على رصد وإحصائيات تشير إلى وقوف المركبات بشكل خاطئ على الطرقات الحيوية في مثل تلك الفترة من السنوات السابقة، خاصة عند المساجد والأسواق والمجمعات التجارية، وقرب الأحياء والمناطق السكنية، حيث تم من خلالها توعية قائدي المركبات من جانبين (إلكتروني وميداني)، حيث تم نشر مواد توعوية عبر حسابات القيادة بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية بعدة لغات وبلغ عدد المستفيدين منها 24 ألفاً و579 شخصاً.