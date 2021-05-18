أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعها بتعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها اليوم، الثلاثاء، حيث زاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بتعاملات الصباح.

وقفز سعر الجرام في السوق المحلي اليوم 5 جنيهات في تعاملات الصباح، ليصبح إجمالي الزيادة 6 جنيهات على مدار اليوم.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 801 جنيه مقابل 800 جنيه، في الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 687 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 915 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6408 جنيهات.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب 0.98 دولار في الأوقية بنسبة هبوط طفيفة بلغت 0.05%؛ ليسجل سعر الأوقية 1865.9 دولار، في الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج.