شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة المحاجر" تخصص حاويتين رخام مساهمة بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية للقاهرة، عن تأييدها الكامل لكافة الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأشقاء في فلسطين، مؤكدةً تأييدها ودعمها لمبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، ومشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار.

وأكدت "الشعبة"، في بيان صادر عنها اليوم، أن هذه مواقف عظيمة لا تصدر إلا عن قائد عظيم ودولة عظيمة، وقد قرر مجلس إدارة الشعبة تخصيص حاويتين من الرخام مساعدة فى إعادة إعمار غزة .

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقال محمد عارف، رئيس الشعبة، إن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم وعربي، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، وإليه كان مسرى نبينا محمد، ومنه كان معراجه إلى السماوات العلى وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أي من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وللأمة بأسرها، مستكملاً: "ندعو جميع الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة الجادة في هذه المبادرة المصرية".