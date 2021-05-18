شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيد المصروفات يصعد بأرباح "باعظيم التجارية" 10% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة باعظيم التجارية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 9.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 9.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 11.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 10.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى قدرة الشركة على ترشيد المصروفات التسويقية والمصروفات العمومية والادارية.

وجاء ذلك على الرغم من تراجع المبيعات إلى 79.8 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 80.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 27.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، إلى 26.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 20.6 ليون ريال في العام 2019.