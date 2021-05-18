شكرا لقرائتكم خبر عن الزيادة فى المبيعات تُقلص خسائر "العبداللطيف" 43% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن انخفاض في الخسائر بنسبة 43.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 4.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 7.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 2.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 0.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى الزيادة فى المبيعات والإنخفاض فى المصاريف الصناعية منسوبة إلى المبيعات وبشكل عام إنخفاض تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات وكذلك الإنخفاض الطفيف في المصاريف الإدارية والعمومية والزيادة فى الإيرادات الأخرى وإنخفاض المصاريف التمويلية وكذلك تحقق أرباح استثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بالرغم من الزيادة فى مخصص الزكاة الشرعية.

وارتفعت المبيعات إلى 154.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 133.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت نتائج أعمال الشركة قد أظهرت تحقيق الشركة صافي خسائر بلغ 24.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 11.7 مليون ريال في العام 2019.