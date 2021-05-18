شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مصاريف البيع تُقلص خسائر "معدنية" 5% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن انخفاض في الخسائر بنسبة 5.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 7.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 7.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 5.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 5.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكلفة التمويل.

وفي المُقابل، انخفضت المبيعات إلى 65.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 79.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت نتائج أعمال الشركة قد أظهرت تحقيق الشركة صافي خسائر بلغ 40.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 65.1 مليون ريال في العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 إلى تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ 40.10 مليون ريال سعودي خلال العام 2019.