شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع رغم تسجيل انكماش اقتصادي في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة شملت تسجيل انكماش اقتصادي أعلى من التوقعات في الربع السنوي الأول.



وأظهرت بيانات حكومية أن القراءة الحقيقية من الناتج المحلي الإجمالي الياباني سجلت انكماشا بنسبة 1.3% في الربع الأول بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل انكماش بنسبة 1.1% بعد نمو في الربع الرابع بنسبة 0.3%.



وارتفع النشاط الصناعي في اليابان بنسبة 1.1% خلال أبريل/نيسان، وهو ما تجاوز توقعات بارتفاع نسبته 0.8%.



يأتي ذلك في ظل استمرار مراقبة الأسواق للضغوط التضخمية في الولايات المتحدة في أعقاب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي والذي سجل ارتفاعا أعلى من المتوقع.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 18:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 108.8، وسجل أعلى سعر عند 109.2 في حين سجل أقل سعر عند 108.8.