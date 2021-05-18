شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي، وسجل أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر.



يأتي ذلك في ظل استمرار مراقبة الأسواق للضغوط التضخمية في الولايات المتحدة في أعقاب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي والذي سجل ارتفاعا أعلى من المتوقع.



وأكد عدد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاتهم بارتفاع التضخم أعلى المستهدف (2%) خلال العام المقبل.



ومع تسارع وتيرة توزيع اللقاحات في الولايات المتحدة، تستعد السلطات الأمريكية للسماح للمواطنين الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالتواجد في الأماكن العامة دون الحاجة لارتداء قناع الوجه.



أما الصين، فتعد أسرع الدول على مستوى العالم توزيعا لجرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حيث تقوم السلطات في بكين بتطعيم 14 مليون شخص يومياً.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.