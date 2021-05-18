شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها فى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حركة سعر الذهب دائمة التغير بشكل مستمر وفق الأحداث الاقتصادية الجارية، وكذلك حركة العملات، لكن الأسعار شهدت ارتفاعا كبيرة تقريبا لأعلى مستوياتها في 4 أشهر فماذا حدث في الأسواق.

ما هو وضع سعر الذهب عالمياً حالياً؟

تمكنت أونصة الذهب عالمياً من تسجيل مستويات 1870 دولارا أو يقل قليلا بعض جلسات التداول على الذهب الآن، بعد أن كانت تسجل مستويات لمستويات 1865 دولارا صباح اليوم، في ظل تسجيل طلب مرتفع نسبيا على شراء المعدن الأصفر تحوطا من ارتفاع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع عائد السندات الأمريكية وبسبب بيانات اقتصادية سلبية عن الصين واليابان

ما هو وضع سعر الذهب في مصر؟

الذهب في مصر قفز 8 جنيهات تقريبا خلال 48 ساعة فقط وتسجل الأسعار مستويات 800 جنيه للجرام بدون إضافة أية رسوم أو مصنعية الذهب.

لماذا ترتفع أسعار الذهب عالميا ومحليا؟

ينجح الذهب في المحافظة والتماسك عند قمة 4 أشهر، بفضل ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند ودول أخري، إضافة إلى ظهور مؤشرات أمريكية بارتفاع التضخم في البلاد، وهذا تسبب في زيادة واضحة للطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها معدن الذهب.

لماذا يتأثر تداول الذهب خلال هذه الفترة؟

تأثرت تداول الذهب بتراجعت الأسهم الأمريكية في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار الأمريكي مع تسجيل بيانات التضخم الأمريكية أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما أعاد قلق الأسواق تجاه احتمال رفع الفائدة في الفيدرالي.

كما جاءت تحركات النفط الخام في نطاقات ضيقة، ولكن يبدو أن السيطرة لا تزال في يد المشترين في ظل توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب على الخام قد يفوق العرض، ويعتبر النفط من محركات ومؤشرات السوق التي تؤثر على حركة. تداول المعدن النفيس

وشهدنا هذا الأسبوع محضر اجتماع المركزي الأوروبي الذى لم يأت بأي جديد ولم يكن فيه مفاجآت تذكر، بينما أظهرت بيانات مبيعات التجزئة توقّف القطاع عن النمو الشهر الماضي أبريل، واستقرت تداولات زوج اليورو دولار قرب مستويات الـ 1.21.

كانت أكبر مفاجأة هذا الأسبوع هي المفاجآت الصعودية الرئيسية التي ظهرت على مدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (مؤشرات التضخم) لشهر أبريل في أمريكا، إذ جاء معدل التضخم "الأساسي" الكبير عند 3٪ (على أساس سنوي) بينما سجل الرقم الرئيسي الأكثر تقلبًا 4.2% (أعلى مستوى في 13 عامًا).