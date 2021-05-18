شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب تعلن دعم مبادرة الرئيس السيسى لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن الغرفة بكل منتسبيها تدعم هذه المبادرة وسيجري التواصل مع مجلس اتحاد الصناعات لمعرفة آليات المشاركة في مبادرة اعمار غزة.

وقال رئيس غرفة صناعة الحبوب في تصريحات له اليوم، إن مبادرة الرئيس السيسي تاريخية وغير مسبوقة خاصة أنها تسعى لإعمار البنية التحتية وتخصيص 500 مليون دولار في هذا الصدد ، وهذا ما يؤكد للعالم أهمية الدور الريادي الذي تقوم به مصر بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.

وأوضح حسانين أن المبادرة تعبر عن مدي الاهتمام من القيادة المصرية والشعب المصري للقضية الفلسطينية بداية من التحركات السياسية الكبيرة للخارجية المصرية منذ اندلاع الأزمة مروراً بفتح معبر رفح والمستشفيات المصرية امام المصابين الفلسطينين لعلاجهم ثم وصولا لمبادرة تخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار هناك.

وأكد الدور المحوري للقيادة المصرية لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وما تقوم به مصر حالياً يؤكد أن القاهرة لاتزال قادرة على قيادة المنطقة العربية واستمرار لدورها الريادي في القضايا المهمة.