شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع مع تقييم المستثمرين لحركة البيتكوين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تقييم المستثمرين لحركة وأداء العملة الرقمية البيتكوين والتي تستثمر فيها شركة السيارات الكهربائية الأمريكية بكثافة.



كان المدير التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" قد صرح في الآونة الأخيرة بأن "تسلا" سوف تتوقف عن قبول البيتكوين كعملة دفع مقابل شراء سياراتها الكهربائية نتيجة تسبب هذه العملة في استهلاك قدر كبير من الطاقة مما يعني المزيد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، وهو ما يتنافى مع غرض "تسلا" بطرح سيارات نظيفة.



ويرى مراقبون أن "تسلا" و"ماسك" ارتكبا خطأ فادحا عند الاستثمار في البيتكوين شديدة التقلب والتي ينتقدها كثيرون في صناعة المال ويروها أنها ليست مخزنا للقيمة.



وفي سياق منفصل، طالب "ماسك" الحكومة الألمانية بتقليص الروتين والبيروقراطية والتي يراها معرقلا لخطة تشغيل مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في الدولة الأوروبية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 586.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 596.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 563.3 دولار.