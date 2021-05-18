شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "وول مارت" يرتفع بعد نتائج أعمال فصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "وول مارت" خلال تداولات اليوم الثلاثاء في اعقاب إعلان شركة متاجر التجزئة الأمريكية عن نتائج أعمال فصلية عن الربع الأول.



وصرح المدير التنفيذي لـ"وول مارت" "دوج ماكميلان" بأن هناك تفاؤل قوي خول المبيعات خلال الفترة القادمة مع رغبة العملاء في أمريكا للخروج والتسوق مع تخفيف قيود الإغلاق فضلا عن التوقعات بزيادة الإنفاق.



وأضاف أن التوقعات بارتفاع مبيعات التجزئة خلال الأشهر القليلة المقبلة يدعمها موسم العودة إلى المدارس وعطلات الهالوين وعيد الشكر وغيرها.



وأعلنت شركة "وول مارت" اليوم تحقيق صافي أرباح قدرها 2.73 مليار دولار خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري بعد أرباح قدرها 3.99 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وسجلت "وول مارت" إيرادات فصلية قدرها 183.3 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في الثلاثين من مارس/آذار بينما توقع محللون إيرادات عند 132.1 مليار دولار بعد تحقيق 134.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "وول مارت" بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 142.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 144.5 دولار وأقل سعر عند 141.2 دولار.