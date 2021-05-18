شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول نحو الانخفاض و"برنت" أدنى 70 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، في حين ستصدر إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



ويسود التفاؤل الأسواق العالمية بشأن الطلب العالمي على النفط في ل سيطرة العديد من الدول الكبرى على جائحة كورونا.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 15:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 65.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.01 دولار وأقل سعر عند 65.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3% إلى 69.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.2 دولار وأقل سعر عند 68.8 دولار.