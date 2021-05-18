شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور محضر اجتماع البنك المركزي.



وأعاد محضر اجتماع مايو/أيار التأكيد على أن البنك المركزي الأسترالي يستعد لتوسيع نطاق برنامج مشتريات الأصول وأنه سيتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق هذا العام وسط توقعات بأن يعلن ذلك في يوليو/تموز.



وشدد أعضاء البنك المركزي على أن الاقتصاد الأسترالي في مرحلة الانتقال من التعافي إلى النمو، وأن زخم النمو يجري حشده بأسرع وأقوى من التوقعات السابقة.



ويرى البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي ربما عاد في الربع السنوي الأول من هذا العام إلى مستويات ما قبل الجائحة، ولكن لا يزال الحذر قائماً بشأن استهلاك الأسر.



وأكد البنك المركزي الأسترالي على أنه سيواصل مراقبة التطورات في سوق الإسكان والبيانات الاقتصادية الصادرة في الفترة المقبلة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7781، وسجل أعلى سعر عند 0.7814 وأقل سعر عند 0.7759.