شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة نادي الإمارات تقدم استقالتها لأحمد بن صقر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم مجلس ادارة نادي الإمارات برئاسة محمود حسن الشمسي استقالة جماعية من مجلس النادي إلى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي، وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات أن مجلس الإدارة قدم استقالته الجماعية بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد أمس الأول في النادي، ورفعوا تقريراً مفصلاً تضمن أبرز أعمالهم خلال المواسم الماضية، كما تضمن التقرير أبرز العقبات التي واجهت الإدارة سواء كانت داخلية أو خارجية.

وأشار الشمسي إلى أن الاستقالة جاءت لظروف خاصة، وقبل انتهاء فترة المجلس الممتدة حتى أغسطس المقبل، كما أشار لرغبة أعضاء مجلس الإدارة في فتح المجال أمام إدارة جديدة لخدمة النادي، مشيراً إلى أن نادي الإمارات فيه من الكفاءات قادراً على النهوض بأهدافه والارتقاء بمختلف الفعاليات والأنشطة التي ينفذها.

وعبر الشمسي عن رضاه التام لما قدمه هو ومجلس الإدارة من جهد لتفعيل مختلف أهداف النادي وعودته إلى دوري الخليج العربي، كما أن الإدارة حققت العديد من الإنجازات والمشاريع والبنية التحتية التي ستحقق مردوداً إيجابياً للنادي في القريب العاجل، موضحاً أن استقالته من مجلس الإدارة لا تعني ابتعاده عن النادي بل على العكس مؤكداً أنه سيظل وفياً لنادي الإمارات وسيقف ويدعم القيادات الرياضية القادمة التي ستقود نادي الإمارات مستقبلاً.

ودعا الشمسي الجماهير إلى الوقوف مع النادي وتغليب المصلحة العامة، شاكراً جميع من وقف ودعم مجلس إدارته خلال فترة ترأسه لمجلس الإدارة، وتمنى التوفيق لمجلس الإدارة المقبل.