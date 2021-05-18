شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تعرض ملابس بعثتها الأولمبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرضت أستراليا، الثلاثاء، الملابس التي سيرتديها رياضيوها خلال حفل افتتاح أولمبياد طوكيو الصيفي المؤجل في يوليو/ تموز المقبل، في الوقت الذي يدور فيه الكثير من الجدال عن الحدث الرياضي الكبير بالنظر لاستمرار أزمة جائحة «كوفيد-19».

ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح في العاصمة اليابانية في 23 يوليو/ تموز المقبل، لكن الحفل بالتأكيد سيكون مختلفاً عن الدورات السابقة بسبب الإجراءات الوقائية المطبقة لاحتواء العدوى بالفيروس سريع الانتشار.

وكشفت أستراليا عن الملابس الجديدة لرياضييها في مركز للسباحة بضواحي سيدني وهي من تصميم سبورتس كرافت.

وقالت متسابقة التجديف الأسترالية، جيسيكا فوكس، بطلة العالم التي تستعد للمشاركة الأولمبية الثالثة: لا نعرف حتى الآن كيف سيكون حفل الافتتاح في طوكيو.. لكنها مناسبة متميزة تماماً.

ولا يزال الغموض يكتنف مستقبل الدورة الصيفية المقبلة التي تأجلت في العام الماضي بسبب تفشي العدوى بالفيروس الذي أمتد تأثيره إلى كل مكان حول العالم.

وعلى مستوى الدولة صاحبة الضيافة، تتزايد الدعوات لإلغاء الحدث أو على الأقل تأجيله مرة أخرى، بينما تتعرض البلاد لموجة جديدة من العدوى. ورغم ذلك تمضي اللجنة الأولمبية الدولية وحكومة طوكيو في طريق تنظيم الحدث الذي يقام كل أربعة أعوام.

وأوضح رياضي التايكواندو صفوان خليل، إنه يدرك تماماً المخاطر الصحية، وإنه حريص على صحة وسلامة سكان اليابان، وقال: لا نسعى لتهديد أمن وسلامة الشعب الياباني أيضاً، لأن هذا أمر مهم جداً بالنسبة إلينا، لكننا نعمل على تجاهل كل هذه الضوضاء والتركيز على ما يخصنا فقط، وهو التدريب والإعداد، ثم السفر وأداء المهمة.