شكرا لقرائتكم خبر عن ماكبروني محبط بسبب الغياب عن أسكتلندا في كأس أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أولي ماكبروني مهاجم أسكتلندا: إنه محبط بشدة بسبب الغياب عن بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الصيف بعدما تعرض لكسر في القدم.

ويغيب مهاجم شيفيلد يونايتد عن المباريات منذ إصابته أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في 11 إبريل/ نيسان.

وكتب اللاعب (24 عاماً) على تويتر: أنا محبط بشدة أني تعرضت لإصابة بكسر في القدم وسأغيب حتى نهاية الموسم، ولسوء الحظ فإني سأغيب عن بطولة أوروبا.

وأضاف: عدم القدرة على المشاركة في البطولة مع الزملاء يفطر قلبي.

وسيعلن ستيف كلارك مدرب أسكتلندا تشكيلة بطولة أوروبا يوم الأربعاء؛ حيث يستعد الفريق لخوض أول بطولة قارية منذ 1996. وسيفتقد كلارك أيضاً لاعب الوسط كيني ماكلين الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال اللعب مع نوريتش سيتي الأسبوع الماضي.

وستلعب أسكتلندا في المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا وستكون البداية أمام جمهورية التشيك في 14 يونيو/ حزيران في جلاسجو.