شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد: مانشستر سيتي أمام لحظة تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء، أن مالكه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سيدفع تكاليف سفر مشجعي النادي المتوّج حديثاً بلقب الدوري، لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مدينة بورتو البرتغالية نهاية مايو الحالي.

وحصل سيتي على حصة من ستة آلاف تذكرة للمباراة النهائية أمام مواطنه تشيلسي في بورتو، وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إن جميع المسافرين على الباقة الرسمية ستتم تغطية تكاليفهم.

ويُسمح للجماهير بالبقاء في البلاد لمدة 24 ساعة فقط، رهن تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا، جراء البروتوكولات المتبعة بسبب الجائحة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إن هذه المبادرة كانت مكافأة لأولئك المشجعين الذين تمسكوا بالنادي في السراء والضراء.

وتابع سموه: «إن بيب (الإسباني جوارديولا مدرب الفريق) والفريق قدموا موسماً رائعاً، ووصولهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عام مليء بالتحديات يمثل لحظة تاريخية حقيقية للنادي».

وأضاف سموه: «لذلك من المهم للغاية أن تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين حضور هذه المباراة الخاصة، خصوصاً أولئك الذين دعموا مانشستر سيتي خلال الأوقات الجيدة والسيئة لسنوات عدة».

وقال النادي الإنجليزي في بيان: «سيستفيد الآلاف من مشجعي سيتي من المبادرة المصمّمة لتخفيف الضغط المالي على المشجّعين الذين واجهوا، وما زالوا يواجهون، ظروفاً صعبة بسبب تأثير جائحة كوفيد -19».

وأضاف النادي: «تكاليف كوفيد المتضخمة، إلى جانب الفحوص المخبرية الضرورية والمكلفة، كان من شأنها أن تجعل الرحلة إلى النهائي غير قابلة للتحمّل بالنسبة للعديد من هؤلاء المشجعين المحظوظين بالحصول على تذكرة، ونظراً للقيود الضرورية المعمول بها المتعلقة بكورونا، يتعيّن على أغلب المشجعين الراغبين في حضور المباراة النهائية التاريخية الأولى للنادي، القيام بذلك في غضون 24 ساعة، ما يعني أن مبادرة سموه ستموّل نقل عدة آلاف من مشجعي سيتي على حزمة السفر الرسمية في يوم المباراة النهائية».