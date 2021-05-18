شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للأسهم الأمريكية في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء مع متابعة تطورات جائحة كورونا على مستوى العالم.



ومع تسارع وتيرة توزيع اللقاحات في الولايات المتحدة، تستعد السلطات الأمريكية للسماح للمواطنين الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالتواجد في الأماكن العامة دون الحاجة لارتداء قناع الوجه.



أما الصين، فتعد أسرع الدول على مستوى العالم توزيعا لجرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حيث تقوم السلطات في بكين بتطعيم 14 مليون شخص يومياً.



ولا يزال المستثمرون يتابعون عن كثب البيانات الاقتصادية الصادرة للوقوف على حالة التضخم في الولايات المتحدة لا سيما بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة في الأسبوع الماضي وكشفت عن ملامح ضغوط تضخمية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 72 نقطة) إلى 34255 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4160 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 13444 نقطة.