شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع بدعم من انخفاض العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن القلق بشأن تراجع الإمدادات على مستوى العالم.



كانت بيانات صينية قد كشفت أمس عن أن مؤشر مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 17.7% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 25%، وانخفض معدل البطالة في الصين إلى 5.1% من 5.3% مقارنة بتقعات انخفاض المؤشر إلى 5.2%.



وارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 9.8% خلال أبريل/نيسان بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 10%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.45 إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



هذا، وقد أعلن اتحاد عمال المناجم في تشيلي رفض العروض المقدمة من مجالس إدارات شركات صناعة التعدين في البلاد فيما يتعلق بتعديل العقود والأجور مما زاد المخاوف بشأن دخولهم في إضراب شامل وتضرر إمدادات المعادن، ومن بينها البلاديوم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 2916.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2941 دولارا وأقل سعر عند 2893.5 دولار.