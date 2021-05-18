النفط يبلغ 70 دولارا مع إعادة فتح اقتصادات أمريكا وأوروبا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بلغت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مارس آذار، وسط آمال في تعافي الطلب بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا مما عوض أثر المخاوف من زيادة إصابات كوفيد-19 في آسيا.

أُعيد فتح الاقتصاد البريطاني أمس الاثنين، وبدأت أوروبا في إعادة فتح المدن والشواطئ. واستمر تراجع عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، ورفعت نيويورك شرط وضع الكمامة لمن تلقوا اللقاحات.

زاد سعر خام برنت ‭‭‭24‬‬‬ سنتا بما يعادل ‭‭‭0.4‬‬‬ بالمئة إلى ‭‭‭69.70‬‬‬ دولار بحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق بلغ ‭‭‭70‬‬‬ دولارا للمرة الأولى منذ ‭‭‭15‬‬‬ مارس آذار. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 66.59 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للسمسرة "الاقتصادات تتسارع مجددا.. هذا الحماس يأخذ شكل تصور عام بأن التعافي الاقتصادي سيقترن قريبا بتعافي الطلب على النفط".

وبتسجيله 70 دولارا تصل مكاسب برنت هذا العام إلى ‭‭‭35‬‬‬ بالمئة، مدعوما بخفض إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها. ويقول بعض المحللين إن هذا قد يؤدي لمزيد من صعود الأسعار.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا "الارتفاع إلى 70 دولارا سيؤدي إلى عمليات شراء أكثر انتظاما وسيصل بسعر البرميل إلى ‭‭‭71.50‬‬‬ دولار بسرعة كبيرة".