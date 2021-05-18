شكرا لقرائتكم خبر عن «مورجان ستانلي»: ​​​​​​​ترقية سهم «إعمار للتطوير» ورفع السعر المستهدف إلى 3.7 درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة

نقلت «بلومبيرج» عن محللين لدى مورجان ستانلي قولهم إن الطلب القوي ونمو العرض في سوق العقارات السكنية بدبي بلغ ذروة جديدة، وأن ارتفاع الأسعار العقارات السكنية سيستمر لفترة طويلة.

وقامت «مورجان ستانلي» بترقية سهم «إعمار للتطوير» إلى زيادة الوزن من أسهم متساوية، بناءً على معطيات أن السوق السكني في دبي يظهر علامات تدل على «زخم تصاعدي» للمرة الأولى منذ ست سنوات. وتم رفع السعر المستهدف لسهم «إعمار للتطوير» إلى 3.7 درهم مقابل 2.7 درهم في التقييم السابق.

وذكر التقرير أن النشاط التجاري في دبي، الذي وصفه بأنه المركز المالي الرئيسي في الشرق الأوسط، ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2019 بسبب انتعاش السياحة والتوزيع السريع للقاح فيروس كورونا. حيث تتمتع دولة الإمارات بواحد من أعلى معدلات التطعيم على مستوى العالم.

ووفقاً لبيانات من مستشار العقارات «بروبرتي مونيتور»، تم شراء 84 عقاراً لا تقل قيمة الواحد منها عن 10 ملايين درهم (2.76 مليون دولار)، في مارس/آذار. كما سجلت شركة إعمار العقارية، أكبر مطور مدرج في الإمارة، قفزة بنسبة 65% في مبيعات الفلل في الربع الأول.

ووفقًا لمورجان ستانلي، فقد اكتسب مقياس تتبع الأسهم العقارية في دبي 7% هذا العام، على الرغم من أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 74% عن ذروة عام 2014.

وأشار تقرير «مورجان ستانلي» إلى تحسن قراءة مؤشر مديري المشتريات وتحسن السياحة ما يمكن أن يضاعف سعر سهم إعمار للتطوير ثلاث مرات إذا ما ارتفعت أسعار العقارات إلى أعلى مستوياتها التي حققتها في العام 2014، مستفيدة من معروض أبطأ من المتوقع.

