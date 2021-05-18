سيولة الأسهم تقفز إلى 2.5 مليار درهم.. وشراء أجنبي على «أبوظبي الأول»

أبوظبي: مهند داغر

عززت مشتريات الأجانب والمؤسسات من مكاسب الأسهم المحلية في جلسة منتصف الأسبوع، الثلاثاء، نجح خلالها مؤشر سوق دبي في استعادة مستوى 2700 نقطة من خلال ارتفاعه 1.18% بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.8% إلى 6528 نقطة.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب (غير العرب) في الجلسة 810.47 مليون درهم كمحصلة شراء في سوق العاصمة، فيما تركز هذا الشراء على سهم «أبوظبي الأول» الذي ارتفعت فيه ملكية الأجانب غير العرب إلى 44 مليون سهم.

وارتفع السهم 1.35% عند 16.48 درهم، مع استقطابه سيولة قوية بلغت 831.3 مليون درهم تعادل 37% من إجمالي سيولة سوق العاصمة.

وفي سوق دبي، ارتفعت معظم أسهم العقار لاسيما ثلاثي إعمار، وهي «إعمار العقارية» 0.7% و«إعمار للتطوير» 8.54% و«إعمار مولز» 1.06%، بعدما رفع تقرير حديث لـ«مورجان ستانلي» تقييم «إعمار للتطوير» إلى زيادة الوزن، وتم رفع السعر المستهدف لسهم «إعمار للتطوير» إلى 3.7 درهم مقابل 2.7 درهم في التقييم السابق.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 2.5 مليار درهم، منها 2.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و292.7 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 620 مليون سهم، توزعت بواقع 383.26 مليون سهم في أبوظبي و235.98 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 9968 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.8% إلى مستوى 6528.39 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع والخدمات.

وصعد قطاع البنوك 1.12% بعد صعود «أبوظبي الأول» 1.35% و«أبوظبي التجاري» 0.31% و«أبوظبي الإسلامي» 1.12%.

وزاد قطاع الاتصالات 1.19% نتيجة صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما زاد قطاع الطاقة 0.1% بفعل صعود «طاقة» 1.44% و«دانة غاز» 0.25% فيما نزل «أدنوك للتوزيع» 0.21%.

وارتفع قطاع الاستثمار هامشياً بنسبة 0.08% بعد ارتفاع «الواحة كابيتال» 3.91% فيما انخفض «العالمية القابضة» 0.1% واستقر «إشراق» عند إغلاقه السابق.

وفي المقابل، تراجع قطاع العقار 0.23% مع تراجع «الدار العقارية» 0.28% فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.67%.

سوق دبي

بدوره، صعد مؤشر سوق دبي المالي 1.18% إلى مستوى 2704 نقطاط مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات والتأمين والاتصالات.

وزاد قطاع العقار 1.42% بفعل صعود ثلاثي إعمار إلى جانب «داماك» 0.8% في وقت تراجع «الاتحاد العقارية» 0.36%.

وارتفع قطاع البنوك 0.7% مدفوعاً بمكاسب «دبي الإسلامي» 0.43% و«الإمارات دبي الوطني» 1.19%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.7% نتيجة صعود «دبي للاستثمار» 0.62% و«دبي المالي» 0.94% و«شعاع كابيتال» 0.82%.

وقفز قطاع النقل 3.84% مع نمو «العربية للطيران» 4.61% و«أرامكس» 3.45% فيما تراجع «الخليج للملاحة» 0.91%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 55.95 مليون درهم مغلقاً عند 3.91 درهم، تلاه «إعمار مولز» بسيولة قدرها 43 مليون درهم ليغلق عند 1.9 درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً سيولة بقيمة 30 مليون درهم وأقفل عند مستوى 4,58 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بـ831.3 مليون درهم مغلقاً عند 16.48 درهم، تلاه «الدار العقارية» بقيمة 406.3 مليون درهم ليغلق عند 3.54 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستحواذه على 306.4 مليون درهم من السيولة وأقفل عند 95.4 درهم.

وسجل «الصناعات الوطنية» الارتفاع الأكبر في سوق دبي بنسبة 14.41% مغلقاً عند 2.62 درهم، فيما سجل «السلام القابضة» التراجع الأكثر بنسبة 5.67% ليغلق عند 0.349 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق العاصمة «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 14.71% ليغلق عند 2.34 درهم، فيما جاء في مقدمة المتراجعين «رأس الخيمة للأسمنت» بنسبة 10% وأقفل عند 0.819 درهم.

الجنسيات

وجاءت التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 814.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.16 مليون درهم محصلة شراء العرب و810.47 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل (16.74 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و801.89 مليون درهم محصلة بيع المواطنين).

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 20.5 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 20.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 4.89 مليون درهم محصلة بيع العرب و10.68 مليون درهم محصلة بيع الأجانب و4.93 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 344.2 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 8.3 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 8.3 مليون درهم محصلة شراء فيما اتجهوا نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 344.2 مليون درهم محصلة بيع.

صفقتان بـ155.6 مليون درهم على «الوثبة» و«فوكو»

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية في جلسة الثلاثاء، صفقتين كبيرتين بقيمة 155.6 مليون درهم تم تنفيذهما على 38.25 مليون سهم.

جاءت الصفقة الأولى على أسهم شركة الوثبة للتأمين بقيمة 63.6 مليون درهم نفذت على 10.87 مليون سهم، فيما جاءت الصفقة الثانية على أسهم «فودكو القابضة» بقيمة 91.97 مليون درهم نفذت على 27.37 مليون سهم.

