عبد العزيز النعيمي يزور جناح عجمان في سوق السفر العربي

دبي: ”الخليج 365”

زار الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان جناح الدائرة المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2021، حيث اطّلع على أبرز الأنشطة السياحية التي تقوم بها إمارة عجمان والمقومات الثقافية والسياحية التي تمتلكها، وما تقدمه لزوارها من تجارب سياحية فريدة من نوعها تعزز من مكانتها كوجهة سياحية على خارطة السياحة العالمية.

واستمع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي الى شرح عن دور دائرة التنمية السياحية في عجمان لتسليط الضوء على المقومات الثقافية والسياحية التي تمتلكها إمارة عجمان من خلال إطلاق العديد من المبادرات والأنظمة التي تساهم في تعزيز القطاع السياحي في الإمارة وآخرها نظام التصنيف الذاتي وهو نظام رقمي فريد يتيح للفنادق والغرف الفندقية تصنيف وحداتهم ذاتياً وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة التي وضعتها دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وشملت المرحلة الأولى من إطلاق النظام، الفنادق والغرف الفندقية مع تقديم خطط وبرامج لإضافة قطاعات أخرى في المستقبل، حيث يعمل وفقاً لنظام المسؤولية الاجتماعية للشركات ودمج معايير البيئة والاستدامة ووسائل التعريف، وقياس ودمج كافة آراء العملاء، ويقدم تفاصيل دقيقة عن حالة كل مشروع سياحي من ناحية الصيانة والنظافة، والتصميم، حيث يعد النظام منصة مبنية على تقارير وبيانات دقيقة توفّر تشخيصاً حقيقياً لأداء المشروع حسب فئة تصنيفه، سواء كان منفرداً أو بشكل عام.

وتعرّف الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي على المهام الموكلة إلى «مكتب عجمان الثقافي» الذي سيكون إضافة للدائرة حيث سيعنى بتطوير المنتج الثقافي والفني وتنمية المواهب وتعزيز التراث الثقافي المادي وغير المادي، مثل الأدب، والفنون المرئية والمسموعة، والتصميم، والإبداع الرقمي، ووضع السياسات واللوائح والقوانين التنظيمية لقطاع الثقافة للمساهمة في تعزيز فاعليته في الإمارة، بالإضافة إلى بناء أطر التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة وخارجها لدعم التنمية المستدامة لقطاع الثقافة بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويهدف «مكتب عجمان الثقافي» التابع لدائرة التنمية السياحية الى وضع وتنفيذ المشاريع والمبادرات والخطط التي تساهم في الارتقاء وتعزيز مكانة عجمان، والترويج للإمارة كوجهة سياحية ثقافية رائدة، من خلال الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية والتاريخية.

كما اطّلع على مراحل الانجاز التي وصلت لها سياحة عجمان في مجال تطوير العديد من المتاحف الرئيسية في الإمارة التي شملت متحف عجمان، ومتحف مصفوت، ومتحف المنامة، حيث تعتبر متاحف الإمارة واحدة من أهم الوجهات السياحية في الدولة، التي يتوافد إليها السياح والزوار من الداخل والخارج من كافة أنحاء العالم.

كما تعرّف على التعاون الذي تقوم به الدائرة مع مكاتب التمثيل الدولية في بريطانيا وروسيا ودراسة إمكانية توسيع نطاق هذا التمثيل ليشمل أسواقاً أخرى مصدرة للسياح، حيث أصبحت إمارة عجمان تعتبر بيئة سياحية جاذبة بفضل النقلة النوعية في مشاريع البنية التحتية الداعمة للقطاع السياحي في عجمان خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما على صعيد المناطق الأثرية التي رفدت القطاع بنسبة كبيرة من السياح، فضلاً عن مشاريع تطوير المرافق والشواطئ ومواقع التنزه والترفيه.

وأكد الشيخ عبد العزيز النعيمي أن إمارة عجمان عززت من مكانتها التنافسية على خارطة السياحة الترفيهية من خلال العديد من الوجهات السياحية والترفيهية الفاخرة التي تقدم للزوار والمقيمين خيارات واسعة من التجارب الفريدة التي تجمع بين تراث الإمارات الأصيل وتنوعها البيئي وسحر طبيعتها لتكون بذلك ملاذاً مثالياً لعشاق التجارب الترفيهية، كما باتت تشكل نموذجاً بارزاً لتوظيف التراث الثقافي كمنصة يمكن من خلالها دفع عجلة قطاع السياحة العصرية، وبلا شك أن إطلاق مشاريع سياحية جديدة بالإضافة الى تطوير المتاحف، سيعمل على تعزيز موقع عجمان على خارطة السياحة كوجهة سياحية رائدة يقصدها الجميع من داخل الامارات وخارجها، ويؤكد على مكانتها الثقافية والسياحية والاستثمارية، ويبرز مدى اهتمامها بالثقافة والفن.

وقال الشيخ عبد العزيز النعيمي إن معرض سوق السفر العربي 2021 يعد مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر فرصةً هائلة لفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال، بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات متسارعة.