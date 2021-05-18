طيران الإمارات توقع اتفاقية استراتيجية مع «هواوي»

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات، أمس الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «هواوي»، إحدى أكبر العلامات التجارية التقنية في العالم، لتوسيع شراكتهما القائمة. وسوف يتيح التعاون الموسع لكلتا العلامتين التجاريتين تعزيز الوعي بخدماتهما لدى جمهور أكبر في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وقع الاتفاقية في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2021) أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى في طيران الإمارات، ولو جينج، نائب رئيس شركة «هواوي» للشراكات العالمية والتنمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبالإضافة إلى العروض الترويجية المشتركة المصممة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية لكل من طيران الإمارات و«هواوي» في الأسواق الأخرى، ستشمل الشراكة أيضاً إطلاق مبادرات تركز على العملاء، بما في ذلك تجارب معززة وجذابة لمستخدمي الهواتف الذكية من هواوي أثناء حجز التذاكر ووضع خطط السفر على تطبيق طيران الإمارات المتوفر على «AppGallery» منصة التوزيع الرسمية لهواوي. وتعد هذه المنصة واحدةً من أكبر ثلاث أسواق تطبيقات عالمية في العالم، وتستقطب أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهرياً. كما سيشهد التعاون المشترك تقديم طيران الإمارات الدعم لمحرك بحث هواوي «Petal Search» على الأجهزة الذكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وسوف يتيح التكامل مع نظام «هواوي» لطيران الإمارات الاستفادة من جمهور مستهدف أوسع ومستخدمي هواتف «هواوي»، لا سيما في السوق الصينية التي تعتبر إحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية لطيران الإمارات على مستوى العالم.

وجاء تطوير الشراكة اعتماداً على التعاون الناجح بين العلامتين التجاريتين الذي بدأ في أوائل عام 2020، عندما تم توفير تطبيق طيران الإمارات على متجر تطبيقات هواوي AppGallery، ما وفّر للمستخدمين مجموعة وظائف تفاعلية أكثر. وشهد هذا التعاون توسعاً في سبتمبر/أيلول 2020 مع إدخال تحسينات سمحت بالحجز أسرع ووفرت وظائف أخرى في تجربة الهاتف المحمول.

وتتضمن مذكرة التفاهم مزيداً من التطوير لتطبيق الإمارات الجوال، الذي تم تنزيله أكثر من مليون مرة من على متجر «AppGallery» الذي يستقطب أعداداً متزايدة من المطورين، ولديه 2.3 مليون مطور مسجل حتى الآن، بزيادة 77% على العام الماضي، منهم ما يزيد على 70 ألف مطور مسجل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حتى مارس/آذار 2021.

وتعمل طيران الإمارات في سياق عروضها على الارتقاء بتجربة عملائها الرقمية من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات، ما يجعل تطبيقها أساسياً لضمان رحلة سلسة للعملاء أثناء سفرهم.