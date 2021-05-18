شكرا لقرائتكم خبر عن «إمباور» تزود 17% من فنادق دبي بخدمات تبريد المناطق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» على هامش معرض سوق السفر العربي 2021، دعمها لقطاع الضيافة في دبي، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 17% من الفنادق في دبي.

وذكرت «إمباور» أن عدد المشاريع السياحية والفندقية الضخمة والمميزة التي تسعى إلى ربطها بشبكتها في تزايد مستمر، وأن من أبرز المشاريع الفندقية التي تم تزويدها مؤخراً بخدمات تبريد المناطق: فندق وأجنحة أفاني بالم فيو دبي، وأداجيو بريميوم النخلة، فندق بارامونت، فندق وشقق سيفن ذا بالم، و «ون زعبيل» و الذي يضم أول منتجع حضري عمودي في العالم تحت العلامة التجارية «ون آند أونلي».

وأضافت «إمباور» أنها طورت البنية التحتية لخدمات تبريد المناطق و ذلك لتلبية الطلب المتزايد على العديد من المشاريع القادمة في جميع أنحاء الإمارة، وأن إجمالي المباني التي تم تزويدها بخدمات تبريد المناطق «إمباور» تصل إلى 1,252 مبنى حتى نهاية عام 2020.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «إن دعم المؤسسة لقطاع الضيافة في دبي يتواصل بهدف مساعدة القطاع على تحمل مسؤولياته في خفض الإنبعاثات الكربونية وتعزيز مساعي دبي في بلوغ الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى خفض نفقات التشغيل في القطاع الفندقي ذاته إذ تعد أنظمة تبريد المناطق الأكثر فاعلية وأماناً، حيث تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأعطال ومعالجتها، ويرجع ذلك إلى أن «إمباور» تعتمد أنظمة تبريد تعمل على تبريد المياه وتخزينها في خزانات الطاقة الحرارية وذلك من خلال إعادة تدوير المياه المستخدمة في عملياتها، وتتميز بالجودة حيث تساهم في تخفيض حوالي 50% من نسبة استهلاك الطاقة».

ولفت أحمد بن شعفار إلى أن النمو المطرد في قطاع الضيافة بدبي يقابله جاهزية عالية وحرفية عالمية من إمباور في استعدادها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في كل القطاعات السكنية والتعليمية والصحية والصناعية عموماً والضيافة خصوصاً؛ خاصة في ظل تفوق دبي في حجم المشروعات الفندقية في السوق المحلية والمنطقة، بعد أن سجلت 146 مشروعاً فندقياً يضم 44 ألفاً و557 غرفة قيد الإنشاء والتخطيط، وفقا لشركة «Lodging Econometrics» الأمريكية المتخصصة في قطاع الإستشارات العقارية، والتي أشارت إلى أن الإمارة تستحوذ على 25.2% من عدد المشروعات «قيد الإنشاء» و26.5% من حجم الغرف «قيد الإنشاء» في المنطقة.