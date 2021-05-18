شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي القابضة» تسلّط الضوء على تنوّع الوجهات في سوق السفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شاركت «دبي القابضة» في معرض سوق السفر العربي 2021، وهو أكبر حدث تجاري وحضوري للسيّاحة والسفر في المنطقة ويشكل محطةً رئيسيةً على أجندة الفعاليات العالمية لهذا القطاع، ويمثّل دبي القابضة فيه كل من مجموعة جميرا، والقرية العالمية، ومنتجعات حتّا ووادي هب، و«دبي باركس آند ريزورتس» لتسليط الضّوء على تنوّع الوجهات والعروض السّياحية في دبي.

وخلال المعرض، سلّطت مجموعة جميرا، الضوء على أحدث مشاريعها والتقدّم المحرز في خططها للنمو والتوسع، واستعرضت أفكارها حول تعزيز تجربة الضيوف خلال العام الماضي، وقد صُنّفت جميرا من بين العلامات الفندقية المحلية الأكثر شهرة من دولة الإمارات، وتدير حالياً 23 فندقاً وأكثر من 6500 غرفة فندقية، مع محفظة فندقية متنامية في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا بما يتماشى مع رؤيتها المتمثلة في مواصلة الارتقاء بمستوى قطاع الضيافة العالمية.

«حتّا دوم بارك»

وضمن الشراكة المستمرة لـ «دبي القابضة» مع «دبي للسياحة» شاركت حتّا، إحدى وجهات المغامرات البيئية الأكثر شهرة في دولة الإمارات، في المعرض وكشفت السّتار عن أبرز أحداث موسمها الذي اختُتِمَ مؤخراً في حتّا وادي هب ومنتجعات حتّا وحقَّق نجاحاً كبيراً، إذ شهد الموسم إضافة «حتّا دوم بارك»، وهي تجربة تخييم جديدة ومتميزة تقدِّمها «دبي القابضة»، ومنذ افتتاحه في عام 2018، استقبل حتّا وادي هب، الذي يضم منتجعات حتّا، على مدار ثلاثة مواسم متتالية أكثر من نصف مليون زائر من أكثر من 120 جنسية، وقد أدّت «دبي القابضة» دوراً رئيسياً في بناء إمكانات السياحة والاستثمار في منطقة حتّا، وعرضت هذه الوجهة الجبلية الجميلة بشكل متميز على العالم. وستواصل «دبي القابضة» المساهمة في «الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا»، والتي تأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة، وتشكِّل مكوناً رئيسياً لخطة «دبي الحضرية 2040» التي أُطلقت حديثاً.

واختتمت القرية العالمية، إحدى أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، موسمها الخامس والعشرين المتألّق والذي شكّلَ اليوبيل الفضي للوجهة، وحظيت بإقبال كبير من الزوار وإشادة دوليّة واسعة، وشهدت نهاية الموسم تحقيق «أعلى ارتفاع لإطلاق الألعاب النارية أثناء القفز الحرّ»، مسجّلة رقمها القياسي الخامس والعشرين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال ستة أشهر فقط، وهو ما أعلن عنه الفريق الإداري احتفاءً بهذا الموسم المميز.

كذلك أظهرت «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، خلال المعرض أحدثَ عروضِها التي تهدف إلى تقديم تجارب جديدة ومميّزة تلبي رغبات الزوار من جميع الفئات العمرية.

توفير جودة الحياة

قال خالد المالك العضو المنتدب لـدبي القابضة: «يُعد معرض سوق السفر العربي من أهم الفعاليات في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، ومن المشجّع أن يعود هذا العام بعد الصعوبات التي واجهها القطاع على الصعيد العالمي. يحدونا الفخر كمجموعة بتأدية دور حيوي في بلورة المشهد السياحي في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة عالمياً على مر السنين من خلال العديد من عروض الضيافة والترفيه، بما في ذلك فندق برج العرب جميرا، أول فندق في العالم من فئة 7 نجوم. إنها بالفعل فرصة رائعة لعرض محفظة «دبي القابضة» الواسعة والمتنوعة، والمساهمة في ترسيخ دبي كمركز رائد للسياحة والأعمال والعيش بأسلوب حياة مميّز في المنطقة والعالم».

وأضاف: «إنّ دبي قادرة على مواصلة تحقيق النمو في قطاعها السياحي وسيبقى التفاؤل حليفنا بهذا الصّدد، فقد أظهرت دولة الإمارات مرونة كبيرة خلال العام 2020، وهي من بين عدد قليل من البلدان التي تمكّنت من توفير جودة الحياة نفسها التي اتسمت بها قبل انتشار الجائحة، ومن المرجح أن يستمر ذلك في تحفيز الطلب، لا سيما في قطاع السياحة لدينا. وستواصل «دبي القابضة» التزامها في دعم مرحلة التطوّر القادمة في دبي».