شكرا لقرائتكم خبر عن 751 مليون درهم تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 751 مليون درهم؛ حيث شهدت الدائرة الثلاثاء، تسجيل 200 مبايعة بقيمة 514.76 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 162.74 مليون درهم و170 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 352.01 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة أم الشيف.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 202.52 مليون درهم منها 7 رهونات للأراضي بقيمة 17.78 مليون درهم و51 رهونات فلل وشقق بقيمة 184.73 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الأولى بقيمة 85 مليون درهم وأخرى في منطقة اليلايس 2 بقيمة 13 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 3 هبات بقيمة 34.68 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 17 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 17 مليون درهم.