شكرا لقرائتكم خبر عن «هيتاشي إي بي بي باور جريدز» تشارك في جناح السويد خلال «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، مشاركتها بصفتها شريكاً رسمياً للجناح السويدي خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي سينطلق في الأول من أكتوبر 2021 بهدف تكريس مكانة السويد كبلد معرفي مُبتكر وتنافسي.

وقالت: آنا هالبرغ وزيرة التجارة الخارجية: «إن معرض «إكسبو 2020 دبي» يمنح السويد فرصة فريدة لتسليط الضوء على شركاتها وحلولها المبتكرة والذكية والمستدامة، ونهدف من خلال وجودنا في المعرض إلى زيادة الصادرات السويدية من أرجاء السويد كافة إلى مختلف بقاع العالم، وتعتبر «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» مثالاًعلى ذلك وإنني أقدر كثيراً مشاركتها بصفتها شريكاً رسمياً في الجناح السويدي».

بدوره، قال جوهان سودرستروم المدير الإقليمي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «إننا نشهد تحولاً هائلاً نحو الطاقة الخضراء في دولة الإمارات. يوفر لنا معرض «إكسبو 2020 دبي» فرصاً استثنائية للتواصل والالتقاء مع العملاء والشركاء من مختلف أنحاء العالم في الجناح السويدي لاستعراض التكنولوجيا السويدية الفريدة من نوعها بالتعاون مع الشركات الأخرى».

و قال مصطفى الجزيري المدير التنفيذى لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: «نحن فخورون بالانضمام إلى الجناح السويدي كشريك رسمي في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وباعتبارنا شركة رائدة عالمياً في شبكات الطاقة، ستنتهز «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» هذه الفرصة لاستعراض أفضل الأفكار والحلول على مستوى العالم لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، ويمثل معرض «إكسبو 2020 دبي» فرصة متميزة بالنسبة لنا لنُظهر للعالم كيف نواجه تحدي الطلب المتنامي على الطاقة بينما نعمل في الوقت ذاته على تقليل الأثر البيئي لتحقيق مستقبل مستدام».