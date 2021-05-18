شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي»: 12,437 رخصة فعالة في القوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توزيع الرخص:

68% ذات مسؤولية محدودة

21% المؤسسات الفردية

6% أعمال مدنية

دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة القوز حتى اليوم يصل إلى 12,437 شركة امتازت بتنوعها على حسب فئة الرخصة جاء في مقدمتها التجارية (9,074 رخصة) بنسبة 73%، ثم المهنية (2,467 رخصة) بنسبة 20%، وتوزعت باقي النسب على الصناعية والسياحية. ويوضح التقرير حجم الأنشطة التجارية في منطقة القوز لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوفرة في تلك المنطقة.

وذكر التقرير أن معدل توزيع هذه الرخص الفعالة في منطقة القوز على حسب أعلى ثلاثة مناطق فرعية وهي القوز الثالثة والقوز الأولى والقوز الصناعية الثانية بلغ 59% من إجمالي عدد الشركات الفعالة في منطقة القوز.

توزيع المؤسسات

وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة القوز، تأتي رخص المؤسسات ذات مسؤولية محدودة أولاً بنسبة 68%، تليها المؤسسات الفردية بنسبة 21%، ثم أعمال مدنية بنسبة 6%. وتضم الأشكال القانونية أيضاً شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، شركات تضامنية، فروع شركات خليجية، فروع شركات أجنبية، فروع شركات/مؤسسات مقرها منطقة حرة، وشركات مساهمة عامة، شركات مساهمة خاصة، توصية بسيطة، ومواقع تواصل اجتماعي.

وقد أطلقت حكومة دبي مطلع شهر أبريل 2021 منطقة القوز الإبداعية، كمجمع إبداعي متكامل، يدعم المبدعين والمستثمرين في مجالات الاقتصاد الإبداعي، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2025، وتعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً للاقتصاد الإبداعي، ضمن منظومة متكاملة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة.

أربعة مجمعات فرعية

تعتبر القوز منطقة تجارية وسكنية في آن واحد، إذ تنقسم المنطقة السكنية إلى أربعة مجمعات فرعية تتلخص بكل من القوز 1 والقوز 2 والقوز 3 والقوز 4، وتقع جميعها نحو الشمال، بينما يوجد نحو الجنوب المناطق التجارية التي تشمل القوز الصناعية 1 والقوز الصناعية 2 والقوز الصناعية 3 والقوز الصناعية 4. وتتميز المناطق السكنية في القوز بهدوئها رغماً عن احتضان الجزء التجاري منها على العديد من المستودعات والمصانع.

وسيقوم مشروع منطقة القوز الإبداعية على إعادة تصميم مسارات المنطقة لتصبح مجمعاً إبداعياً متكاملاً ووجهة للمبدعين. وتشمل الصناعات الإبداعية التي تحتضنها منطقة القوز الإبداعية مجالات واسعة ومتنوعة أبرزها صناعة النشر والكتب والإعلام المرئي والمسموع والمطبوع، مروراً بالسينما، والموسيقى، وإنتاج مقاطع الفيديو، والمشغولات الفنّية، والصناعات الثقافية، ومتاحف التراث الثقافي، والمواقع التاريخية. وتحتوي على الأحداث الثقافية الكبرى، والمكتبات، وصناعة البرمجيات وألعاب الفيديو، والتصميم بشتى أنواعه، سواء المتعلق بالأزياء أو بتصميم الألعاب والبرامج والمباني وغيرها.