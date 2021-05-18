شراكة بين «أرادَ» و«مايكروسوفت» لتسريع التحول الرقمي

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «مايكروسوفت» أن «أرادَ»، المطور العقاري سيستفيد من سحابة «مايكروسوفت» في إطار جهود الشركة الرامية إلى تسريع عملية تحولها الرقمي وتعزيز تجاربها وخبراتها الخاصة بالعملاء.

وقال شريكانت كابور المدير التنفيذي للتكنولوجيا في «أرادَ»: «تتمثل مهمة «أرادَ» حول بناء مجتمعات سكنية متكاملة، ومن هذا المنطلق نسعى جاهدين إلى تطوير تجارب رائدة تمنح عملائنا بيئة مثرية وملهمة نابضة بالحياة، ولبلوغ هذه الأهداف نعمل على الاستفادة من القدرات التكنولوجية من أجل تمكين المجتمعات والمشاريع بحلول ذكية ومستدامة، وبالرغم من أهمية بعض العناصر مثل التصميم المميز وتوفير وسائل الراحة وضمان إتاحة أفضل الأسعار التنافسية، تشكل التكنولوجيا ركيزة أساسية تأخذنا نحو اتجاهات جديدة وتحقيق تجارب فريدة».

وأضاف كابور: «بدعم من «مايكروسوفت»، نتطلع إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي المنشود. والآن وقد أصبحنا في وضع يسمح لنا بالاستفادة من حلول «مايكروسوفت» السحابية والإنتاجية، سنتمكن من تحسين تجربة كل من عملائنا ومسؤولي الأعمال لدينا على حد سواء، ما يسمح للجميع بالتفاعل رقميًا وبكفاءة عالية».

وبموجب هذه الخطوة، ستعمل شركة «أرادَ» على اعتماد منصة «مايكروسوفت داينمكس 365» الموثوقة والمتعددة الاستخدامات، حيث ستصبح المنصة العمود الأساسي لتخطيط موارد المؤسسة لرقمنة عملياتها التي تغطي مجالات عديدة مثل التمويل؛ والمشتريات؛ والموارد البشرية؛ والمشاريع؛ والتجارة والبيع بالتجزئة؛ إضافة إلى الخدمات المنزلية».

وفي سياق متصل، اعتمدت «أرادَ» أيضاً حزمة «Microsoft Office» كمنصة اتصالات موحدة تعزز مستوى التعاون الرقمي بين الموظفين وشركاء الأعمال. علاوة على ذلك ستتبنى الشركة استراتيجية «السحابة» أولاً «باستخدام منصة مايكروسوفت»Azure «لتخزين البيانات وإدارتها لتمكين الاستفادة من قدرات مستودع «Azure Warehouse»، فضلاً عن تسخير إمكانات تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات على نحو يضمن امتلاك رؤية شاملة ومتكاملة خلال الوقت الفعلي.

وقال حيدر سلوم مدير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في «مايكروسوفت - الإمارات»: "تمتلك مايكروسوفت تاريخًا عريقاً وحافلاً في مجال حلول العقارات التقنية على الصعيد الإقليمي، لا سيما في مجالات إدارة مشاريع البناء والمنشآت، وأود الأإشارة إلى أن «Office» و «داينمكس» و «Azure» تعتبر عناصر أساسية لتسريع وتيرة الأعمال.