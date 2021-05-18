شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الأسرية» 15 عاماً من العطاء في خدمة المجتمع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تمكنت «مؤسسة التنمية الأسرية» على مدار خمسة عشر عاماً، من توفير خدماتها بسلاسة وإيجابية، عبر تبنّي مسار استراتيجي رسم رؤية طموحة، حققت تطلعات حكومة أبوظبي، ضمن المحور الاجتماعي لأكثر من نصف مليون مستفيد.

واعتمدت المؤسسة إطاراً منهجياً لتصميم خدماتها تمثل في إدارة ترتكز على النتائج التي توفر إطاراً منهجياً يضمن الشمولية والحوكمة الرشيدة، وتحديد المسؤوليات، واعتماد نظرية التغيير منهجية تخطيط عكسية تسهم في تحقيق التغيير الاجتماعي المنشود، وتربط بين المحصلات البعيدة والمتوسطة والقريبة، ضمن إطار يمكّنها من تحديد التدخلات والمبادرات اللازم اتخاذها وتفسيراتها في تحقيق التغيير الاجتماعي المطلوب.

وأحتفلت المؤسسة في مايو الحالي، بمرور خمسة عشر عاماً على إنشائها، بموجب قرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رقم (11) لسنة 2006، وبرئاسة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، بالتهنئة إلى سموّ الشيخة فاطمة، بهذه المناسبة.

وأضاف الخييلي، نفخر اليوم بكل الجهود التي قدمتها المؤسسة، منذ تأسيسها، حيث شكلت إضافة حقيقية في تمكين الأسرة لمواجهات التحديات، وتحقيق الإنجازات المنشودة، التي تعزّز دور التنمية الاجتماعية المستدامة، نحو خلق أسرة واعية ومجتمع متماسك.

وأكد، أن القطاع الاجتماعي يحرص، بالتعاون مع المؤسسة، على خلق أسرة متماسكة وحاضنة، ومن ضمنها أن يكون هناك أطفال سعداء يشعرون بالأمان الأسري والمجتمعي، مع تمكين أصحاب الهمم من تحقيق طموحاتهم، وخلق فرص أخرى للأفراد من الماضي المضطرب، وتوفير حياة محترمة ونشطة لكبار المواطنين، لتحقيق الأثر الاجتماعي عبر مجتمع متماسك مبني على التسامح واحترام الآخر.

وتابع الخييلي: الأسرة أدت دوراً أساسياً في إرساء معايير متميزة للمعيشة لجميع أفرادها، وحققت المؤسسة تقدماً كبيراً في تمكين الأفراد والأسر والمجتمعات، لتحقيق حياة كريمة للجميع، واليوم نعمل جنباً إلى جنب مع ما أنجز في مؤسسة التنمية الأسرية، على تحقيق الترابط والتكامل بين الخطط الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتعليمية.

وقال علي الكعبي، رئيس مجلس الأمناء "تتشرّف المؤسسة برئاسة سموّ الشيخة فاطمة التي لا تألو جهداً في سبيل دعم أعمالها، مبتسخير الوقت والجهد لمتابعة مبادراتها ومشاريعها وبرامجها. موضحاً أن المؤسسة اضطلعت بدور كبير وفاعل ترك الأثر الإيجابي المتوقع، ومن ثم جهود العاملين فيها الذين يعملون على مدار الساعة من أجل أسرة واعية متماسكة ومجتمع متلاحم ومتعاضد.

علي الكعبي

فيما قالت مريم الرميثي، المديرة العامة: إن المؤسسة ومنذ تأسيسها وحتى اليوم الذي نشهد فيه تحولات كبرى محلياً أو إقليمياً وعالمياً، بسبب الجائحة، استطاعت النجاح بتحقيقها المعادلة الصعبة في كيفية الوصول إلى المستهدفين بمبادراتها وبرامجها وخدماتها، حيث كانت من المؤسسات السباقة في التعامل مع الأزمة بكل احترافية وتميز، بدعم سموّ الشيخة فاطمة، ومجلس الأمناء، وجهود موظفيها وخبرائها ومستشاريها وشركائها.