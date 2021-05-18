شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية يثمن مبادرة الرئيس ويدرس سبل المشاركة فى إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري الاتحاد العام للغرف التجارية اتصالات مكثفة بمنتسبيه للتكامل مع مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

وصرح بذلك المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد الذى أكد أن أبناء مصر الاوفياء من تجار وصناع ومؤدى خدمات الذين يتجاوزون 5 ملايين منتسب بكافة أنحاء مصر لن يتاخروا عن التكامل مع مبادرة فخامة الرئيس لدعم اشقائهم فى قطاع غزة فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المبادرات.

وأوضح العربى أنه تم مكاتبة وزيرة التجارة والصناعة لاصدار قرار وزارى بقبول التبرعات من منتسبى الغرف لصالح إعادة الاعمار، مشيرا إلي أنه يتم التواصل مع الغرف فى كافة المحافظات لحث منتسبيهم للتبرع العينى بمواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار وكذا مشاركة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات لتنفيذ اعادة الاعمار.

وأضاف العربى أن تلك الجهود ستتكامل مع جمع معونات غذائية وطبية من منتسبى الغرف لارسالها للاشقاء بفلسطين بالتنسيق مع الحكومة.