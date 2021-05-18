شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع باستثناء هبوط الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.26% رابحًا 27.07 نقطة ليغلق عند مستوى 10423.51 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.48% رابحًا 7.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1536.11 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.18% رابحًا 31.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2704.84 نقطة، فيما تراجعت بورصة الكويت بضغوط هبوط 8 قطاعات.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.26% رابحًا 27.07 نقطة ليغلق عند مستوى 10423.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.54% خاسرًا 136.56 نقطة ليغلق عند مستوى 25092.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 317.8 مليون سهم بقيمة 8.7 مليار ريال.

صعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.90%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.8%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.6%، ثم قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.46%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والإعلام والترفيه بنسبة 0.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.59%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.38%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%.

وقفز 107 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المملكة" بنسبة 9.26%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 6.26%، ثم سهم "أسمنت الشمالية" بنسبة 5.88%، وتراجع 81 سهمًا على رأسها سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 2.76%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 2.58%، ثم سهم "المعذر ريت" بنسبة 2.29%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 500.4 مليون ريال سعودي.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.48% رابحًا 7.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1536.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 24.82% مدفوعًا بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.85%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.47%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.11%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.11% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 3.88%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.22%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.06 مدفوعًا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 3.16%، زين البحرين بنسبة 0.89%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%.





بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.18% رابحًا 31.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2704.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 236 مليون سهم محققة ما قيمته 292.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 4262 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.84%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.42%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.7%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.03%.

وقفز 24 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 14.41%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 10.62%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.67%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.04%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.3 مليون ورقة بقيمة 56 مليون درهم.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% خاسرًا 4.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6308.97 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% خاسرًا 7.15 نقطة ليغلق عند مستوى 6830.63 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحًا 2.46 نقطة ليغلق عند مستوى 5301.15 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44% خاسرًا 24 نقطة ليغلق عند مستوى 5483.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 563.2 مليون سهم بقيمة 82.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 18.9 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.04%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاعي التكنولوجيا والاتصالات بنسبة 0.95%، 0.90%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.07%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.2%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%.