شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستثمرين يطالب أعضاءه بتوفير مقرات لتطعيم العاملين بالمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أعضاء الاتحاد بتوفير مقر مغطى ومكيف بمساحة لا تقل عن ألف متر مربع بالجمعيات الصغرى وأكثر من مقر بالجمعيات الكبرى على أن تكون بعيدة عن مقر الجمعية، لتتواجد فيها الأطقم الطبية المكلفة من جانب وزارة الصحة لتقديم خدمة تطعيم العاملين بكافة الجمعيات وفق خطة محددة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي ضوء الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وقال "هلال"، في خطاب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، إن وزارة الصحة ستقوم بعد إعلامها تفصيلًا بأماكن مقرات جمعيات المستثمرين بتجهيزها بالمعدات والأجهزة الطبية والأطقم الطبية اللازمة لتقديم خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا، على أن تقوم كل جمعية بالتسجيل والتطعيم لجميع العاملين بها في ذات المقر الذي سيتم توفيره.

كان الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قد أكد أن الاتحاد قرر أن يتحمل نفقة تطعيم كافة العاملين فى الـ40 ألف مصنع ووحدة إنتاج منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "هلال"، أن الاتحاد خاطب رئيس الحكومة قبل أسبوع من الآن بشأن ذلك فطلب إرسال خطاب رسمى بذلك، وهو ما تم اليوم، قائلا:" العامل مش هيتحمل ولا قرش إحنا جاهزين نغطى العاملين لدينا فى الـ40 ألف مصنع".

وأشار "هلال"، إلى أن اتحاد المستثمرين يقف بقوة لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها من أجل تجاوز جائحة كورونا التى يعانى منها العالم كافة، مضيفا: "وأنا بقول ربنا يبارك فيك يا ريس ..وهنقف برقبتنا مع الحكومة".