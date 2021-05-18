شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تستكمل نجاحها بإطلاق مجموعة الحاسب المكتبي الجديدة HUAWEI MateStation S والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالاً لتوسعها في سوق الحواسب، أطلقت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك أحدث منتاجاتها الجديدة من حواسب المكتب HUAWEI MateStation S، والذي يضم العديد من الميزات الذكية والتكنولوجيا المبتكرة المتوفرة في منتجات هواوي من الهواتف الذكية والحواسب المحمولة.

وتم تجهيز الحاسب المكتبي الجديد لتمكين المستهلكين من العمل بشكل أكثر ذكاءً، أكثر ثقة وكفاءة، حيث يحتوي على معالج AMD Ryzen ™ 5 4600G الفائق، وشاشة عالية الدقة مقاس 23.8 بوصة تتميز بنسبة 90٪ من الشاشة إلى الجسم، علاوة على تقنيات هواوي الحصرية مثل Multi-Screen Collaboration وHuawei Share لتوفير تجربة استخدام موزعة ذكية. ويمكن للمستخدمين الحصول على حاسب HUAWEI MateStation S المكتبي بدءًا من 18 مايو 2021 بسعر 11,399 جنيه مع هدية سماعات HUAWEI FreeLace Pro لفترة محدودة عبر متجر هواوي الرسمي والموزعين المعتمدين في مصر.

وصرح بيك ين نائب رئيس هواوي مصر، "نحن ملتزمون بإستراتيجية هواوي لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي وتقديم منتجات تدعم الحياة الذكية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. ويشترك حاسب HUAWEI MateStation S المكتبي في العديد من الابتكارات مع سلسلتنا من الحواسب المحمولة MateBook، ليقدم الحاسب المكتبي نفس التجارب المتميزة والذكية التي يعرفها ويفضلها المستهلكون. ويأتي إطلاق الحاسب المكتبي لتوسيع مجموعة منتجاتنا في هذه الفئة والعمل على اكتمال النظام البيئي 1 + 8 + N".

ومع التطور الذي تشهده صناعة أجهزة الحواسب باستمرار، سيلعب تكامل وتوافق الأجهزة والتفاعلات والأنظمة البيئية دورًا محوريًا في بدء عصر تجارب جميع السيناريوهات. وبصفتها رائدة في صناعة الأجهزة التكنولوجية ومجال أجهزة الحواسب الذكية، يأتي إطلاق HAUWEI MateStation S من هواوي ليثبت سعيها نحو ريادة هذا التحول، لتوفير مستخدميها بأحدث الإبتكارات في تلك الفئة، مستفيدة من تقنيتها الموزعة.

وتم تصميم حاسب HUAWEI MateStation S ليكون أداة إنتاجية ذكية فائقة، فهو مزود بمعالج AMD Ryzen ™ 5 4600G مقاس 7 نانومتر لدعم الأداء المطلوب للحصول على تجربة عالية الجودة في المكاتب وسيناريوهات الترفيه المختلفة، حيث يشتمل المعالج على بطاقة رسومات Radeon ™ المدمجة والتي توفر أداء رسومات أسرع. كما يحتوي HUAWEI MateStation S على قرص صلب SSD بمساحة 256 جيجابايت وذاكرة DDR4 ثنائية القناة، لتحسين إنتاجية الأجهزة.

ويحافظ التصميم الحراري عالي الكفاءة على برودة وهدوء النظام حتى عند التشغيل المكثف، حيث يعمل نظام التبريد الموفر للمساحة والمروحة الخالية من الضوضاء على ضبط سرعة الهواء مع تغير درجة حرارة الجهاز.

وتأتي كل هذه الميزات القوية في هيكل صغير الحجم ومضغوط، مقترناً بلوحة مفاتيح هواوي السلكية النحيفة - HUAWEI Urtla-Slim Wired Keyboard المزودة بخاصية التعرف على بصمة الإصبع لتمكين المستهلكين من زيادة إنتاجيتهم باستخدام التكنولوجيا الذكية.

واستنادًا إلى تقنية هواوي الموزعة، يدعم حاسب HUAWEI MateStation S المكتبي خاصية Huawei Share وميزة Multi-screen Collaboration – للعرض على عدة شاشات، مما يمكّن أجهزة متعددة من التعاون والتكامل مع بعضها البعض. ويمكن للمستخدمين توصيل الهاتف الذكي بالحاسب المكتبي ببساطة بضغظة زر واحد، لتوصيله بالحاسب المكتبي لنقل الملفات. بالإضافة إلى ذلك، تدعم ميزة Multi-screen Collaboration القيام بمهام متعددة بفعالية باستخدام أجهزة متعددة على شاشة واحدة، والتي تم تحديثها ما يصل إلى ثلاث نوافذ تطبيقات هاتف متزامنة على الحاسب المكتبي.

ويأتي حاسب HUAWEI MateStation S مع شاشة عالية الدقة مقاس 23.8 بوصة بنسبة 90٪ من الشاشة إلى الجسم، والتي توفر جودة صور عالية الوضوح لعرض كل شيء من المستندات إلى مقاطع الفيديو. وحصلت الشاشة أيضًا على شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light وشهادة Flicker Free، تاكيداً على توفيرها تجربة مشاهدة مريحة حتى لفترات طويلة من الوقت.

ويمكن للمستخدمين الحصول على حاسب HUAWEI MateStation S المكتبي بدءًا من 18 مايو 2021 بسعر 11,399 جنيه مع هدية سماعات HUAWEI FreeLace Pro لفترة محدودة عبر متجر هواوي الرسمي والموزعين المعتمدين في مصر.