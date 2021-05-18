شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1.2170 ويستقر فوق حاجز 1.2200، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع بفعالية خلال الجلسات القادمة، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.2300، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1.2170 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد