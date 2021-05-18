شكرا لقرائتكم خبر عن شركة وادى دجلة للتنمية العقارية تبدأ فى تسليم جميع وحدات مشروع بلومار هيلز بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالا لسلسلة الإنجازات التي تحققها شركة وادي دجلة للتنمية العقارية هذا العام، إنتهت الشركة من تنفيذ كامل أعمال الإنشاءات والتشطيبات بمشروع بلومار هيلز الذي يطل على سلسلة جبال الجلالة بمدينة العين السخنة، والتي تعتبر من أروع المناظر الطبيعية في هذه المنطقة، ويقع المشروع على مساحة 450 ألف مترا مربعا، ويتكون المشروع من مرحلتين، ويتضمن 190 وحدة إلى جانب مساحات تجارية على مساحة 600 متر مربع.

وتتدفق الدماء في شرايين الشركة وتعود من جديد لأزهى أعوامها من تسليمات وإنجازات فبتعاون وثقة عملائها استطاعت شركة وادي دجلة العقارية تخطي صعوبات المرحلة الراهنة التي عاشت فيها وتأثرت بها كافة الشركات العاملة بالسوق العقاري المصري مما يجعل هذا العام بحق عام التسليمات للشركة، حيث تقوم الشركة بتسليم خمسة مشاريع ما بين السياحية و السكنية خلال العام الجاري ويعد بلومار هيلز في مقدمة المشروعات المقرر تسليمها هذا العام.

جدير بالذكر أن الشركة انتهت من تعديل واجهات المبنى التجاري وتشغيل Best Way، كما تم الانتهاء من تهذيب الشاطئ وسور المنطقة الشاطئية وفرش الشاطئ، وتجهيز حمامات السباحة وملئها، هذا إلى جانب الانتهاء من أعمال الزراعة بالمناطق العامة للمشروع، حيث تم زراعة الحدائق الخاصة فضلا عن إنجاز أعمال الطرق والممرات لجميع المشروع.

وتحرص "وادي دجلة" على إنشاء بنية تحتية متكاملة تضمن تغطية احتياجات المدينة على المدى الطويل.

وتمتلك وادي دجلة عدة مشروعات بالعين السخنة إلى جانب "بلومار هيلز"، ولعل أبرزها وأقدمها مشروع "مارينا وادي دجلة" الذي يقع في طريق السويس بالعين السخنة، على مساحة 630 ألف متر مربع، والذي تم تسليمه بالكامل عام 2007، هذا بالإضافة إلى مشروع "بلومار الدوم" الذي يقع على بعد 25 كيلو مترًا من نهاية طريق القطامية بمنطقة الدوم بالعين السخنة، على مساحة 200 ألف متر مربع والذي تم تسليمه عام 2013، وهذا إلى جانب مشروع "بلومار السخنة"، الذي يقع على بعد 17 كيلومتر من نهاية طريق القطامية في الكيلو 32 طريق السويس – السخنة، على مساحة720 ألف متر مربع تقريبا، والذي تم تسليم المرحلة الأولى منه بالكامل وجاري تسليم المرحلة الثانية، ومشروع مورانو ويقع على مساحة 470 ألف متر مربع ويتضمن ما يقرب من 2000 وحدة وتم البدء في تسليم المرحلة الأولى منه. وأخيرا مشروع "مدى" الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي بالعين السخنة حيث يبعد 22 كيلو من نهاية طريق القطامية، على إجمالي مساحة 27 ألف متر مربع.



