شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مستشفيات كليوباترا تتقدم للرقابة المالية للموافقة على عرض شراء إجبارى للاستحواذ على 100% من "الإسكندرية للخدمات الطبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا (شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.) عن تقدُمها للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد – الإسكندرية) ش.م.م. ]بسعر 38.53 جنيه مصري للسهم[، وذلك في ضوء قيام مستشارين بنك أبوظبي التجاري (المساهم بنسبة 51.5% في رأسمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية) بإدارة عملية تخارج البنك وهو ما قد قام البنك بالإفصاح عنه خلال شهر مارس 2021 – حيث قامت المجموعة بتقديم عرض غير ملزم، وحصلت على تقارير فحص نافية للجهالة قام بإعدادها السادة مستشارين البنك، وقامت بمناقشة ذلك مع إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.



مستشفيات كليوباترا

وهو المستشفى الخاص الأكبر من حيث السعة السريرية في الإسكندرية وشمال وغرب الدلتا بـ 300 سرير بالإضافة إلى العديد من الأقسام الرائدة على مستوى المنطقة كوحدة زراعة الكبد وهي الوحيدة بمنطقة شمال وغرب الدلتا ووحدة الأورام ووحدة زراعة الكلى. وستقوم المجموعة بالعمل عن كثب مع الأطباء والعاملين بالمركز الطبي الجديد لتطوير خدمة الرعاية الصحية من خلال مقدمي رعاية صحية مدربين على أعلى مستوى، ومرافق عالية الجودة، وأحدث التقنيات الطبية.

وتهدف كليوباترا من خلال هذا الاستحواذ إلى زيادة وتعزيز حجم أعمال المركز الطبي الجديد في إطار حرص المجموعة على الاستثمار في تحسين جودة الرعاية وتوفير رعاية طبية على أعلى مستوى وإضفاء الطابع المؤسسي على الرعاية الصحية في مصر، مدعومة بسياسات الحوكمة وشفافية الأعمال والموارد المالية المتاحة للمجموعة بفضل النفقات العامة غير المستغلة وقيمة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك EBITDA في العام الماضي وحده التي تصل إلى اكثر من 530 مليون جنيه وأكثر من 500 مليون جنيه نقدًا في الميزانية المجمعة، بالإضافة إلى عدم وجود أي مديونية.

واستناداً إلى الموقف المالي القوي للمجموعة وقدرتها الاستثمارية، سيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية لشركة مستشفى كليوباترا، بالإضافة إلى جزء من التمويلات النقدية من بنك الأهلي المتحد – مصر، وتمتلك المجموعة السيولة والملاءة المالية اللازمة للاستثمار في تطوير شبكة مستشفياتها والدخول في فرص استحواذ كاملة جديدة بالقطاع الطبي المصري وذلك في إطار خططها التوسعية النشطة التي تتضمن العديد من فرص النمو المستقبلية للمجموعة.

وتعد شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. من أهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية منــــــذ عام 2016 (بمجلس إدارة ذو أغلبية مستقلة) ويأتي عرض الاستحواذ الجديد تأكيدًا على ثقة مجموعة كليوباترا في القطاع الصحي في مصر باعتباره قطاع واعد وجاذب للاستثمار ومن حيث الفرص المستقبلية، وينعكس ذلك في عدد الاستثمارات الجديدة في القطاع حيث استثمرت مجموعة مستشفيات كليوباترا منذ عام 2015 أكثر من مليار جنيه مصري في تحسين الجودة والبنية التحتية وتطوير التكنولوجيا الطبية بمستشفياتها، والاستثمار في أحدث التقنيات الطبية وتطبيق أفضل ممارسات الرعاية الصحية العالمية لخدمة المواطن المصري.

وتضع المجموعة الشفافية في محور أعمالها من خلال نشر تقارير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG وإصدار القوائم والنتائج المالية، والتقارير التشغيلية، والتطورات المادية وغيرها. ويتماشى الاستحواذ الجديد مع استراتيجية ورؤية المجموعة والتي تستهدف إضافة كيانات طبية تتسق مع اتجاهاتها في سياسات الحكومة والإدارة التي تتبعها حسب المعايير الدولية للشركات، والشفافية، والوضع المالي والقانوني والتشغيلي، والفحوصات النافية للجهالة وهو ما استطاع المركز الطبي الجديد تحقيقه – ويأتي هذا الاستحواذ استكمالًا لسجل حافل من النجاحات التي حققتها الشركة في السوق المصرية خلال الأعوام الماضية.

صرح الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن هذه الخطوة وتُعد إضافة قوية تتماشى مع استراتيجية مجموعة مستشفيات كليوباترا لإتاحة الخدمات الطبية عالية الجودة لكافة المصريين وبمختلف المناطق والمدن خارج القاهرة والتي تشهد زيادة الطلب ونقص المعروض وفقًا لاحتياجات السوق.

وأكد عز الدين أن محافظة الإسكندرية هي واحدة من المناطق الجغرافية المستهدفة لاستراتيجيتها للتوسع باعتبارها ثاني أكبر محافظات مصر مع ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية عالية الجودة ونقص المعروض من الأسِرَّة، على نفس النهج الذي أتبعته لمستشفياتها في القاهرة والجيزة، تعتزم مجموعة مستشفيات كليوباترا مواصلة الاستثمار في تطوير أكبر مستشفيات الإسكندرية وتقديم خدمات وتكنولوجيا طبية جديدة على أحدث مستوى، ونقل المعرفة من خلال ربط أفضل ممارسات الرعاية الصحية بين القاهرة والإسكندرية.

وتلعب المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، ويقوم مكتب وايت أند كيس بدور المستشار القانوني.

جدير بالذكر أن مجموعة مستشفيات كليوباترا – شركة مساهمة مصرية – تعمل في مجال الرعاية الصحية وتمتلك نسبة 37.9% من رأسمالها شركة كير هيلث كير إل تي دي، والمملوكة لمجموعة من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية التنموية الدولية، بما في ذلك البنك الأوروبي للتعمير وإعادة البناءEBRD ، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG والوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون الدولي بروباركو.