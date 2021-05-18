شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة نهاية التعاملات ورأس المال يربح 8مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 679.667 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 10780 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 2182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 13272 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2230 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة.