شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 18-5-2021، تباين أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 49.10 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.08 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.87 جنيه للشراء، 52.27 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى" "cibسجل 49.08 جنيه للشراء، 52.33 جنيه للبيع، مقابل أمس 49.08 جنيه للشراء، 52.26 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.87 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.10 جنيه للشراء .

52.21 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.10 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.94 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.08 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.84 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.48 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.