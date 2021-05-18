شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات المصرية يُقدر مبادرة القيادة السياسية لتنمية وإعمار فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اتحاد الصناعات المصرية أن مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزى بعد الأحداث الأخيرة تأتي في إطار الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية، والتي ترجمه الرئيس عبد الفتاح السيسي الى واقع وحقيقة.

وقال اتحاد الصناعات في بيان "يتابع اتحاد الصناعات المصرية، باعتزاز ما بادرت به جمهورية مصر العربية من مبادرة تنموية وجهود على الصعيد الدبلوماسي لدعم فلسطين، ويعلن عن استعداده لدعم هذه المبادرة بكل إمكانيات الاتحاد".