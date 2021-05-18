شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل69.74 دولار لبرنت و66.53 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 69.74 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.53دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط اليوم قد واصلت مكسبها اليوم، وذلك نتيجة آمال حدوث انتعاش في الطلب علي الوقود بعد إعادة فتح اقتصادات بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثالثة لها علي التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.7%.