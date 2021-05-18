شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-5-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-5-2021، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 18.96جنيه للشراء، و19.20جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.93جنيه للشراء، و19.08جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 18.96جنيه للشراء، و19.08جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل نحو 19.00 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، أما عن سعره فى الإسكندرية فسجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.96 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.96 جنيه للشراء .

19.20 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.96 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.95 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.98 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.00 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.96 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.