شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعين المهندس خالد مصطفى أول وكيل دائم بوزارة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 987 لسنة 2021 بتعيين المهندس خالد مصطفى في وظيفة الوكيل الدائم بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتميزة، وهو ما يدعم كفاءة أداء العمل، مشيرة إلى أن الوكيل الدائم وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية يتولى الإشراف على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة، ووضع خطط عمل تستهدف زيادة كفاءة العمل وترشيد الإنفاق، والإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحسين جودتها، بالإضافة إلى الإشراف على التقسيمات التنظيمية التي يصدر بها قرار من الوزير.

ومن جانبه، أعرب المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بكونه أول من يتولى هذه المهمة في تاريخ وزارة التخطيط، مؤكدًا أنه يتطلع للعمل مع كل الزملاء وشركاء العمل لتحقيق أفضل النتائج التي تدعم الرؤية الطموحة للوطن وتحقق التحسن الملموس والمستمر بهدف تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح مصطفى أن وظيفة الوكيل الدائم تتسق مع فلسفة الاستدامة خاصة في حالة حدوث تغييرات في بعض المسئولين، مشيرًا إلى أن الغرض من الوظيفة هو تحقيق الاستقرار المؤسسي واستمرارية وكفاءة الأداء بالوزارة بما يضمن تحقيقها للأهداف والتكليفات الخاصة بها، حيث تشمل المسئوليات الإشراف على عدد من القطاعات والوحدات الداعمة، وترسيخ التميز المؤسسي وإدارة استراتيجية الوزارة.

ويمتلك خالد مصطفى خبرة عملية تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا من الممارسة الناجحة في العديد من القطاعات الرئيسية في الحكومة، والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والاتصالات، والسيارات، ومواد البناء، وصناعة الدواء والمنتجات الاستهلاكية التي تغطي العديد من البلدان/ القارات في مصر والشرق الأوسط وشرق أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما شغل خالد مصطفى مهام قيادية لمختلف التخصصات مثل سلسلة التوريد، الموارد البشرية، الشئون الإدارية، تطوير الشركات، الحوكمة والتخطيط الاستراتيجى، وكذلك القيادة الاستراتيجية والحوكمة وتنمية رأس المال البشرى.

وعمل المهندس خالد مصطفى كاستشاري التخطيط الاستراتيجي والسياسات والمتابعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على برنامج جائزة مصر للتميز الحكومي، وكعضو المجلس الاستشاري لمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة، وهو حاصل على بكالوريوس التحكم الآلي وهندسة الكمبيوتر جامعة عين شمس، وشهادة الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية - جامعة استانفورد، وشهادة الإدارة الاستراتيجية و الأداء المتوازن - كلية جورج واشنطن، وعضو مجلس إدارة معتمد - مؤسسة التمويل الدولية والمعهد المصرفي المصري، بالإضافة إلى حصوله على شهادة دراسات عليا في إدارة الأعمال ، كلية إدنبره لإدارة الأعمال والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشهادة إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة الأزمات - معهد المديرين المصري، وكذلك شهادة عضو مجلس الإدارة من معهد المديرين IOD - المملكة المتحدة.