شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يقترب من الألف جنيه.. وعيار 21 يسجل 800 جنيه فى مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021 بالتعاملات قرب أعلي مستوي في 4 أشهر تقريبا، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 800 جنيه للجرام لأول مرة منذ يناير 2021.

وكانت أسعار الذهب خلال تداولات أمس سجلت ارتفاعات علي المستوي العالمي بنسبة 0.65% لترتفع الأونصة لمستويات 1870 دولار، بسبب بيانات اقتصادية سلبية عن الاقتصاد الصيني والياباني.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 686 جنيها. وفي سوق الذهب بمصر سجلت الأسعار ارتفاعات بحوالي 6 جنيهات لكافة الأعيرة الذهبية المتداولة في مصر، حيث سجل الذهب 800 جنيه للجرام وارتفع في بعض جلسات التداول لمستويات 803 جنيهات لكن في النهاية استقر في حدود 800 جنيه للجرام.أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 686 جنيها. عيار 21 سجل 800 جنيه. عيار 24 سجل 915 جنيها. الجنيه الذهب 6400 جنيه. أونصة الذهب 1870 دولار.

وتمكنت اونصة الذهب عالمياً من تسجيل مستويات 1870 دولار أو يقل قليلا خلال جلسات التداول على الذهب الآن، بعد أن كانت تسجل مستويات 1865 دولار صباح اليوم، في ظل تسجيل طلب مرتفع نسبيا على شراء المعدن الأصفر تحوطا من ارتفاع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع عائد السندات الأمريكية وبسبب بيانات اقتصادية سلبية عن الصين واليابان.

وينجح الذهب في المحافظة والتماسك عند قمة 4 أشهر، بفضل ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند ودول أخري، إضافة إلي ظهور مؤشرات أمريكية بارتفاع التضخم في البلاد، وهذا تسبب في زيادة واضحة للطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها معدن الذهب.