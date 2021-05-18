شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار فى البنوك العاملة فى مصر اليوم الثلاثاء الموافق 18-5-2021 ، تباينا ملحوظا بمنتصف التعاملات أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأولى تعاملات البنوك الصباحة، ليثبت فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، فى حين ارتفع بقيمة "قرش واحد" ببنك" القاهرة" ليسجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا كان بـ 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل سجل سعر الدولار خلال تعاملاته صباحا بالبنوك استقرارا أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية ثبت عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا بـ 15.62 جنيه.

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا بـ 15.72 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.