شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير : 77.9% من قرى محافظة الفيوم تتوافر بها وحدة صحية فى عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الدولة إلى تحقيق حياة صحية للمواطنين، حيث تولي الدولة ملف الصحة اهتمامًا بالغًا، لإيمانها بحق المواطنين في الصحة دون استثناء، وقامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات فى هذا المجال والتى شهدت طفرة خلال السنوات الأخيرة.

وقال تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن نسبةً القرى التي تتوافر بها وحدة صحية ارتفعت من 74.2% عام 2015 إلى 77.9% فى محافظة الفيوم خلال عام 2020.

وأكد التقرير أنه لتوفير حياة صحية وتعزيز الرفاهة للجميع في كل الأعمار"، تم الانتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحة أسرة قريتي هويدي وبريشة، بتكلفة حوالي 8 ملايين جنيه.

وأشار تقرير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من تنفيذ 526 مشروعًا تنمويًا بتكلفة 2.7 مليار جنيه في 6 قطاعات هى التعليم، والصحة، والري، والإسكان، والكهرباء، والتنمية المحلية خلال عامي (18/2019- 19/2020) لمحافظة الفيوم.