شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ليحاول تجاوز حاجز 0.7800، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 0.7890 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 0.7765 والأهم فوق 0.7705.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7740 والمقاومة 0.7860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد