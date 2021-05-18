شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر عقود خام برنت مستوى 69.95 ويجري محاولات لتأكيد اختراقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 71.35 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 68.35 مهم لاستمرار الموجة الصاعدة الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.35 والمقاومة 71.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد